Corren a Christian Estrada de "La casa de los famosos" por ir al nacimiento de su bebé

El reality de Telemundo “La casa de los famosos” tiene un día de haber iniciado y ya está repleto de polémica, pues Christian Estrada, exparticipante de Guerreros 2020, fue sacado del programa por ir al nacimiento de su bebé, pese a que tenía el permiso de la producción.

Christian Estrada anunció a través de sus redes sociales que ya no formaría parte de “La casa de los famosos”, asegurando que no le mentiría a sus fans ni al público, pues dejó claro que él no abandonó el reality, sino que lo sacaron.

Christian Estrada rompe el silencio respecto a “La casa de los famosos”

"¿Ustedes creen que yo dejaría la oportunidad sabiendo lo que implica este proyecto? ¿Yo cambiaría de opinión el mismo día que inicio el programa? Ya lo tenía meditado y platicado con mi pareja y como todos, estaba listo para iniciar el día de hoy en el reality. Así como están sorprendidos, lo estoy yo", afirmó Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía.

Y es que este fin de semana la pareja de Christian Estrada, Ferka, dio a luz a su primer hijo, Leonel, bautizado así en honor al equipo “leones” en donde ambos participaron en Guerreros 2020.

El mensaje de Christian Estrada Especial

Por ese motivo, Christian Estrada asistió al nacimiento de su hijo e incluso se reportó que el influencer negoció con la producción de “La Casa de los famosos” que él saldría del reality un par de días para ello.

Reemplazan a Christian Estrada con Alicia Machado

Por ello Christian Estrada dejó en claro que él no infringió ninguna norma de “La casa de los famosos” ni incumplió el contrato:

Christian Estrada y su bebé Especial

"Yo no rompí ningún protocolo, si yo asistí al parto de mi hijo fue con autorización. Pero mi hijo no tiene precio. Yo les informaré lo que realmente sucedió. A la gente no se le debe mentir", finalizó.

Luego de que se diera a conocer a salida de Christian Estrada de “La casa de los famosos”, Telemundo anunció de “última hora” que Alicia Machado se incorporará al reality.