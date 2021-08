Lylo Fa, influencer y esposa de Rommel Pacheco, fue violentada y acosada en la calle (VIDEO)

Alhely Fallah, mejor conocida como Lylo Fa, influencer y esposa de Rommel Pacheco dio a conocer que fue acosada y violentada en la calle mientras se dirigía al gimnasio por un sujeto que no tenía buenas intenciones.

“Un señor se me acercó y me dijo ¿oye sabes dónde venden fierro?, y yo le dije no porque vi que no tenía cubrebocas (…) Sentí algo, lo vi en su cara, y de la nada me empezó a jalonear y me agarró de la chamarra”, contó Lylo Fa en sus redes.

Al ser atacada, Lylo Fa intentó buscar ayuda en la calle, pero justo en ese momento no había nadie.

“Como que reaccioné y pude quitarle tantito las manos y en la periferia busqué ayuda. ¡Y no puede ser posible que en la pinc*** avenida no había nadie en la avenida!”, lamentó.

Lylo Fa aseguró en su mensaje que la violencia de género en contra de las mujeres no es algo exclusivo de una ciudad, pues la ha sufrido en lugares como Mérida y la Ciudad de México.

“Está muy de la fregada vivir así, está muy de la fregada ser vieja. Y sé que no debo justificarme con nada, porque puedo salir en traje de baño y no tiene por qué pasarme nada. Y no es una ciudad, es cultural, me ha pasado en Mérida, me ha pasado en muchos lados. Cuídense porque hoy tuve suerte, mañana no lo sé”, finalizó.