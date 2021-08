Celia Lora demandará a “La casa de los Famosos” por entrar a su casa sin permiso; ya se quiere salir

“La casa de los famosos” esta convirtiéndose en el hogar de las polémicas del momento, pues ahora Celia Lora amenazó con demandar a la producción del programa por meterse en su vivienda sin permiso. Además, dijo que ya se quiere salir del reality, pues la quieren obligar a taparse sus tatuajes

Y es que Celia Lora compartió su malestar con sus compañeras, a quienes les contó que la producción del reality entró a su casa sin su permiso, para buscarle ropa más “adecuada” para el programa y que le cubriera algunos de sus tatuajes.

Esto porque Celia Lora comentó que integrantes de la producción de “La casa de los famosos” le dijeron que algunos de sus tatuajes tienen palabras que ellos consideran como “groserías”.

Celia Lora quiere demandar a “La casa de los famosos”

“Me quiero ir a mi casa… wey, eso de que te sientes mal y no te hagan caso… lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga”, dijo Celia Lora mientras señala uno de los tatuajes en su antebrazo; “me quiero ir a mi casa”, remarcó.

“De entrada, no me metes (al reality) por esta estupidez (los tatuajes)”, agregó.

Respecto al allanamiento de su hogar que hizo la producción de “La casa de los famosos” dijo: “No vas y te metes a mi casa por tus huevos, por eso los puedo demandar”.

“En el momento no me dieron ninguna explicación… hasta ahorita, porque vinieron los abogados de Telemundo, las tortugas ninja y había pedo. Yo ya no voy a cambiar el switch de quererme ir”, agregó.