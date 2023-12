César Bono es deshauciado, pero él afirma que no le teme a la muerte: 'lo único seguro es morir'

El actor César Bono se la ha pasado muy mal este 2023, pues tiene problemas legales con su casa en el Estado de México, no se ha recuperado de los estragos económicos de la pandemia de COVID y además reveló que fue desahuciado. Sin embargo, el comediante afirmó no tenerle miedo a la muerte y remarcó que recibirá con los brazos abiertos a la parca cuando venga a cosechar su alma.

En una reciente entrevista la cual fue compartida por el canal de YouTube Que buen Chisme, el famoso César Bono habló un poco de la muerte de su amigo Benito Castro, quien pereció tras sufrir una caída.

César Bono Foto: Especial

Eso hizo que el famoso recordara que hace dos años su doctor lo desahució tras operarlo, e incluso le recomendó que se fuera despidiendo de sus hijos, familiares y cualquier otra persona que lo quisiera en la vida.

“Yo te lo digo sin miedo, yo he tenido muchos accidentes en esta vida. El doctor que me operó durante más de 10 horas dijo que sabía que yo no tenía que estar vivo, él me desahucio hace dos años, le dijo a mis hijos que se despidieran. Él no sabe por qué estoy vivo”, detalló César Bono.

Sin embargo, César Bono remarcó que no le teme a la muerte y sabe que lo único seguro en la vida es tener aquella última partida de ajedrez con aquella entidad cósmica que pronto cabalgará en su caballo escuálido junto a sus tres hermanos para acabar con toda la humanidad.

César Bono Foto: Especial

“Yo no sé por qué estoy aquí pero aquí estoy. Se que me voy a ir me queda bien claro y no me da miedo, ni mucho menos, Lo único que tengo seguro desde que nací es que me voy a morir”, dijo.

Respecto a su salud, César Bono señaló que actualmente tiene un problema de movilidad, pero que eso no le va a impedir festejar 22 años de su obra “Defendiendo al Cavernícola”.

“Mi problema desde que tuve el accidente cardiovascular es de movilidad, o sea realmente mi corazón y mis órganos funcionan de maravilla, mi cerebro también. Y voy a estar festejando los 22 años del Cavernícola”, sentenció.