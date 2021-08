¿Quién era Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones?

La mañana de este martes se dio a conocer que Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, falleció a los 80 años de edad.

La noticia la reveló el publicista del músico, quien informó que Charlie Watts murió en un hospital en Londres acompañado de su familia.

Charlie Watts era considerado por el propio Keith Richards como el poseedor de la gracia de Dios al momento de tocar la batería.

Charlie Watts de The Rolling Stones era hijo de un camionero y siempre sintió una inclinación hacia la música y a los 10 años de edad descubrió el jazz y el blues; Miles Davis y John Coltrane fueron dos de sus primeras influencias.

Aunque después continuó tocando por su cuenta, Charlie Watts decidió estudiar diseño gráfico e incluso entró a trabajar a una agencia de publicidad en Londres.

En los años 60, Watts ya era un conocido músico en la escena del Jazz y el Blues y tocaba con algunos músicos.

Así que en esa misma época lo invitan a ser parte de The Rolling Stones, sin embargo, él los rechaza, pero finalmente decide entrar a la banda en 1963.

Los Stones anotaron su primer hit No. 1 en los Estados Unidos en 1965 con "(I Can't Get No) Satisfaction". Le siguieron una serie de canciones exitosas, como "Paint It Black" y "Ruby Tuesday".

Charlie Watts tocó en la banda en los siguientes años, hasta que recientemente se sometió a una cirugía y le anunció a la The Rolling Stones que no estaría en la próxima gira por problemas de salud.