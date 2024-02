Charlotte Lascuráin denuncia legalmente a Kimberly, la más preciosa: 'me iba a golpear'

La influencer Charlotte Lascuráin denunció legalmente a Kimberly Irene, conocida como “La más preciosa, a quien señaló de ser una persona extremadamente agresiva, pues afirma que la ha agredido físicamente en varias ocasiones.

Charlotte Lascuráin reveló que fue a un ministerio público en la alcaldía Iztapalapa para interponer la denuncia, luego de que Kimberly presuntamente la agrediera y amenazara durante la ceremonia de los premios MTV MIAW.

En entrevista con la prensa de farándula, Charlotte Lascuráin aseguró que la denuncia quedó interpuesta en contra de Kimberly Irene por las supuestas agresiones que le ha cometido.

"El día de hoy vine a poner una denuncia contra Kimberly la Más Preciosa, ella en algunas ocasiones me ha agredido. Cuando fui a los MTV MIAW, me empujó, me dijo muchas cosas feas, muchas palabras altisonantes", dijo.

La influencer agregó que, además del altercado que tuvo con Kimberly Irene en los premios MTV MIAW, la mujer la atacó también en la fiesta de cumpleaños de Wendy Guevara: “Después de eso yo asistí a la fiesta de Wendy y también me empujó, no sé si estaba bajo sustancias como el alcohol".

Charlotte Lascuráin aseguró que teme por su integridad, pues asegura que supuestamente Kimbery Irene, alias “la más preciosa” la amenazó con golpearla:

"Y posteriormente ella hizo un en vivo en donde dijo que cuando me viera ahora si me iba a golpear. La verdad es que a mí eso me dio muchísimo miedo, me da miedo ir a los eventos y encontrármela”, lamentó la influencer.

Finalmente, Charlotte Lascuráin remarcó que la denuncia ya se interpuso y existe una carpeta de investigación: “Ya está la carpeta de investigación, ya está la denuncia”. Hasta ahora, Kimberly Irene no ha reaccionado a la noticia del procedimiento especial que se inició en su contra, pero se espera que la famosa reaccione a ella durante su luna de miel, la cual está celebrando en Japón.