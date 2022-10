Claudio Yarto de Caló llora al hablar de sus adicciones: "No le hacen caricias al cuerpo"

Claudio Yarto, de Caló, habló acerca de su adicción a las drogas y no pudo contener las lágrimas al recordar que se ponía tan mal que parecía que estaba poseído.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Claudio Yarto dijo que las drogas “hacen posesión demoniaca” en uno y que “no le hace caricias al cuerpo”.

Por ello narró llorando que se volvió cristiano: “cuando tú pides con fe, cae eso; yo pedí la entrevista contigo y que hablara Dios por mi ayer, eso fue lo que yo pedí, ‘por favor porque vamos a hacer ese trabajo de los implantes’… por eso me pongo lentes, porque soy muy sensible en estas partes”, dijo.

Claudio Yarto agregó que se puso un implante que lo ayudó a dejar sus adicciones, el cual vale 30 mil pesos, “para muchas personas es caro, por eso queremos hacer una A.C.”.

“Te ponen ese implante y lo que hace es que trabaja sobre el sistema límbico, llega a los neuroreceptores y los quema, esos ya no se vuelven a regenerar, entonces ya no tienes el receptor que te está pidiendo la sustancia, que es con la que no puede el adicto”, explicó.

Finalmente, Claudio narró que el implante sí funciona, a diferencia de los anexos y los sermones: "no hay choro que sirva, por eso los agarran, los encierran y salen resentidos, en vez de que les hagamos eso, vamos a ponerles un implante para quitarles lo que no se pueden quitar y salvar su vida”.