Corona Capital Guadalajara: Tráfico, shows memorables y calor

El Festival Corona Capital Guadalajara volvió tras dos años de ausencia con caos vial para llegar al Valle FVG, shows memorables como el de Metronomy y un calor que no dio tregua a los cerca de 30 mil asistentes que se dieron cita.

Joseph Mount, cantante y guitarrista de Metronomy. Foto: Álvaro Paulin

Olugbenga Adelekan, bajista de Metronomy. Foto: Álvaro Paulin

El tránsito para llegar al Valle FVG se extendía 17 kilómetros, por lo que los asistentes tuvieron complicaciones para llegar al festival. Como llegaron sedientos y con hambre al inicio, los lugares más concurridos eran los corredores de alimentos y bebidas.

Dispuestos a disfrutar del regreso del Corona Capital con atuendos frescos -shorts, bermudas o vestidos- y sombreros o gorras.

Las primeras bandas en subir al escenario fueron Cass Mccombs, Savoir Adore y The Drums. Por la tarde, Metric prendió al público con sus beats.

El show memorable de Metronomy

Los británicos de Metronomy ofrecieron uno de los shows más inolvidables hasta el momento de la vuelta del Corona Capital Guadalajara.

Ha sido una de las más aplaudidas de la primera jornada del festival.

Olugbenga Adelekan en la presentación de Metronomy. Foto: Álvaro Paulin

Metronomy deleitó con sus fusiones de british pop y funk setentero a través de éxitos como The bay, Everything goes my Way y The look.

Para el cierre del evento se esperan las presentaciones de The Strokes y Blondie.

Con información de Álvaro Paulin

