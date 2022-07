Cristian Castro responde a los críticos de su nuevo look: "Me disfrazaron de troll"

Cristian Castro se viralizó luego de que se dejó ver con un look muy peculiar: se pintó el pelo de morado.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en dedicarle decenas de divertidos memes, en los que lo compararon con los icónicos trolls de juguete, cuyo pelo era del mismo color.

Cristian Castro tiene todo el style de la tia pelucas😅 pic.twitter.com/vEz4zjFww2 — Juan Carlos Rivera (@carlos83_rivera) July 27, 2022

No obstante, hubo quienes lo criticaron y aseguraron que Cristian Castro “tiene toda la loquera de su padre”, el difunto Loco Valdés.

Ahora, en entrevista con el noticiero argentino “Telenoche”, Cristian Castro rompió el silencio y se pronunció respecto a su pelo morado y las críticas que recibió.

#CantaConmigoAhora Todos los looks que usará Cristian Castro en lo que dure el programa... pic.twitter.com/wC0g4oeL6w — Brutus Popeye Marinero (@espinaca41) July 29, 2022

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado (en el programa Canta Conmigo) hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, bromeó Cristian Castro.

“Me disfrazaron de troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, agregó.