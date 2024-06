Critican a Carmen Muñoz por su peculiar vestido de novia: 'era boda, no sesión de OnlyFans' (FOTOS)

Tal parece ser que la conductora Carmen Muñoz no se libra de las polémicas ni el día de su boda, pues los fans la criticaron severamente por su peculiar vestido de novia que usó para unirse en matrimonio con el actor Juan Ángel Esparza.

Cabe destacar que Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza se casaron tras vivir 20 años en unión libre y haber engendrado una hija. Esto Escandalizó únicamente a la gente conservadora de derecha, quien dijo cosas como “ya para qué” y que “vivieron en pecado” ante los ojos de su dios cristiano, al cual le tienen miedo. El resto de los internautas celebraron la unión de los famosos, pero no perdonaron el vestido que uso.

La boda de Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza se celebró en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México el miércoles 19 de junio por la mañana, en lo que fue una ceremonia privada a la que no invitaron a nadie, ni a su propia hija, pero de la cual hay fotos.

“Fue nuestra renovación de 20 años de estar juntos, de agradecerle a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos mantienen tantos años unidos con una hija hermosa que amamos y por eso quisimos, en estos 20 años ahora que los cumplimos el 22 de junio, dijimos por qué no hacer una renovación den nuestro amor”, dijo la conductora al programa “Hoy”.

Por su parte Juan Ángel Esparza, famoso por producciones bien rancheras como “Corazón indomable”, “El tigre de Santa Julia” y “El gavilán de la Sierra”, también dijo sentirse feliz por su casamiento católico, apostólico y romano.

Respecto a por qué no invitaron a nadie, ni a su propia hija, los famosos señalaron que: “Ya lo haremos próximamente con ella, pero ahorita quisimos aprovechar y hacerlo. Teníamos que hacerlo de alguna manera lo antes posible para no dejar pasar la fecha”.

Carmen Muñoz presumió en sus redes fotos y videos de su boda, en las que lo que le llamó la atención a los fans fue su vestido, el cual estaba altamente escotado, era muy corto de la falda y parecía más un atuendo para una sesión de fotos eróticas que una prenda para unirse a su hombre bajo los mandamientos de su religión.

Por ello, la gente no dudó en criticarla y dejarle comentarios como: “No está muy exagerado el vestido? Digo”, “Se vistió como si fuera sesión de OnlyFans… no es queja! Sí me la chingo!”, “Gente corriente, vestido corriente, con la clase se nace”, “Pero a la iglesia con escote y minifalda”, “Ni casada se la va a quitar lo put****” e “Ibas a salir después de tu boda en el poster del Gráfico?”.