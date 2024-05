Critican a Danna Paola por posar con la playera de Argentina, 'Ya no regreses a México', le piden

Tal parece ser que Danna Paola no termina de formar parte de polémicas. Ahora, la joven ha sido criticada por llevar la camiseta de la Selección Argentina durante su paso por el país al sur de Latinoamérica como parte de su reciente gira.

La cantante se mostró sumamente contenta de cómo había resultado todo en su viaje a Argentina, donde el público mostró el gran amor que tiene por Danna Paola; sin embargo parece ser que a los mexicanos esto no les agradó del todo, ya que enseguida surgieron fuertes críticas donde se dio a notar que la cantante de "Mundo de caramelo" ya no es tan querida en su propio país.

Esto se debe a las fuertes polémicas en las cuales Danna ha estado envuelta en los últimos meses, desde hostigar a una señora para que le entregara su cuenta de Twitter (ahora X), hasta las polémicas declaraciones sobre que prefería a España por encima de México, aseveraciones que trató de enmendar, sin éxito.

Por estos motivos, Danna ahora sí que tiene una 'mala fama' en el país que la vio crecer en la televisión y convetirse en una de las personalidades del pop más importantes de México..

Danna Paola comparte detalles de su concierto en Argentina

“ARGENTINA 🇦🇷!! mi corazón es todo tuyo, mi primer GRAN REX! Que sueño haber vivido esta noche tan increíble juntxs, GRACIAS GRACIAS por regalarnos tanto, x recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz. LXS AMO X SIEMPREEEEE!!! nos vemos pronto”, escribió la famosa en un post de Instagram.

El mensaje no fue lo que desató el enojo entre los mexicanos que siguen a Danna, si no que la artista apareció con la playera albiceleste del país.

Esto género que estallarán una ola de comentarios negativos, donde acusaron nuevamente a la famosa por malinchista, al asegurar que "ama a todos los países menos al suyo". Es así que surgieron mensajes como:

“Ya no regreses a México”, “Allá quédate”, “Ángela Aguilar no se atrevió a tanto”, “Ya no regreses acá no te queremos”, “Quédate allá bella, acá en México no haces falta para nada”, “Quédate por allá”, “Quédate ahí. En Mexico ya no te queremos”. Así mismo hubo quien críticó a Danna por presentarse fuera del país cuando ha llegado a cancelar conciertos en México.

Hasta el momento, Danna Paola no ha hablado respecto a la nueva cancelación ante la que se enfrenta, ya que continúa en medio de su gira Danna L¡VE, donde próximamente viajará a Estados Unidos España y finalmente, a México.