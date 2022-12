Critican a Platanito por su perturbadora decoración de Navidad: "Hasta en eso la c..." (VIDEO)

El payaso Platanito volvió a estar en la polémica por sus perturbadoras decoraciones de Navidad, lo que generó que los usuarios criticaran al comediante.

Platanito compartió que su casa tiene peculiares decoraciones navideñas. A través de su cuenta de Instagram el comediante publicó un video en el que mostró que puso un arbolito negro con calaveras en lugar de esferas y en lugar de una resplandeciente estrella puso un enorme cráneo con gorro negro en la corona del árbol.

“El árbol de Navidad que inventó mi mujer. Me encantooooooo”, escribió Platanito en su red social al publicar el clip.

Usuarios critican a Platanito por decoración de Navidad

Sin embargo, los usuarios de Internet no vieron de buena manera la decoración de Platanito y lo criticaron, señalando que este tipo de adornos no son parte de la tradición decembrina, sino más bien de Halloween.

“No tienen ni idea de lo que es la Navidad, ni tú ni tu esposa”, “Eso no es Navidad”, “Esto pierde totalmente el sentido de la navidad, para Halloween está bien, Día de Muertos, pero no una Navidad”, “Eso no es navidad triste y decepción que triste de ti Platanito”, “Que tacaño cómprale esferas, se quedó con los adornos del Día de Muertos”, “Es el árbol más feo que he visto”, “Hasta para eso la cag…”, fueron algunos de los comentarios.

Platanito no se quedó callado y respondió con otro video, en el que mostró su gran colección de calaveras que tiene en su casa, que va desde vasos, botellas, figuras, entre otros adornos.