VIDEO| Critican a Poncho de Nigris por pedir que no tengan hijos si 'no están en forma'

El conductor Poncho de Nigris otra vez está en medio de la polémica por sus declaraciones que hizo sobre la paternidad.

Poncho de Nigris compartió un video en su Twitter en el que aparece una mujer cuidando un bebé en su carriola, pero el cochecito del niño se desliza y se aleja de la mujer, está a punto de llegar hacia la avenida donde los autos pasan a toda velocidad.

Hijole que peligroso no estar en forma con hijos bebés. Si no están en forma no tengan bebés, en un pique no los alcanzas. Calidad de vida al planeta. https://t.co/0aq26kfMQg — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) May 3, 2023

Pero afortunadamente un hombre se da cuenta de lo que pasa y detiene el carro del bebé, mientras que la mujer se cae y está en el suelo intentando levantarse.

Poncho de Nigris criticó este momento y aseguró que si los papás no están en forma no deberían de tener hijos.

“Híjole que peligroso no estar en forma con hijos bebés. Si no están en forma no tengan bebés, en un pique no los alcanzas. Calidad de vida al planeta”, escribió el próximo participante de MasterChef Celebrity.

Tunden a Poncho de Nigris

Poncho de Nigris recibió decenas de críticas de parte de los usuarios de Internet, quienes le pidieron al conductor que se fijara primero en los problemas de su casa y después opinara sobre el resto.

Por otra parte, hubo quienes defendieron el hecho de que no se necesita estar en forma para poder tener y cuidar hijos, sino que acusaron que en el video la mujer está distraída y por eso el bebé se le fue.

“Qué bueno que no tuviste hijos con la tigresa porque eso le hubiera pasado”, “El problema no es estar en forma, el problema es ser distraído”, “No escupas para arriba, con estar en forma no estás exento de algún accidente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios contra el artista.