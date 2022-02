Cuquita Abarca afirma que Vicente Fernández se le aparece "como una cruz" (VIDEO)

Vicente Fernández aún sigue y siempre permanecerá en los corazones de todos los mexicanos, especialmente en el de su viuda doña Cuquita Abarca, quien estos días reveló que el charro se le aparece todos los días en forma de una cruz.

Fue durante la celebración del natalicio de Vicente Fernández que doña Cuquita dio a conocer a los presentes que el padre de sus hijos puede no estar forma física, pero que sigue con ella de manera espiritual.

“Felicidades, aquí estás presente. Tú nunca te irás de aquí”, pronunció doña Cuquita desde el rancho “Los Tres Potrillos”.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha se forma una cruz diario. Yo le digo: no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar”, remarcó la viuda de Vicente Fernández.

Asimismo, doña Cuquita Abarca dijo a los medios de comunicación que ya se había preparado para la muerte del charro, pero que eso no significó que su fallecimiento no le doliera en toda el alma.

“Creo que estaba muy bien preparada y los dos meses se me han pasado con tristezas, normal. Esto ya pasó, no tiene remedio, no puede uno hacer nada, así es que yo adelante”, dijo.

