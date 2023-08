Dania Méndez es hospitalizada de emergencia tras explotarle un implante

Dania Méndez, influencer conocida por tener un tener un romance fugaz con Peso Pluma, alarmó a sus fans en redes al compartir que había sido hospitalizada de emergencia por un devastador y doloroso motivo: le explotó un implante de seno.

Fue a través de su Instagram que Dania dio a conocer la alarmante noticia, mediante un video en el que aparece postrada en la cama de un hospital, devastada, cansada y en recuperación por su cirugía.

Nossa bebezinha se recuperando 🥹 pic.twitter.com/wRmMhalvoE — QG Dania Brasil (@QGDaniaMendez) August 16, 2023

En el clip, Dania Méndez explicó que estaba en el reality show "Los 50" de Telemundo, cuando se cayó en una de las competencias y súbitamente le explotó el implante mamario, pero que no se dio cuenta porque no sabía que eso le había ocurrido. Aunque su cuerpo sí lo resintió pues no podía respirar.

“Familia, amigas, amigos, mis fans, ya estoy aquí, menos anestesiada, más dormida y quería agradecerles a todos por sus mensajitos. De velitas prendidas, les agradezco mucho. Esta operación me la tuve que hacer porque pensé que el silicón estaba contracturado, pero salió roto”, inició la influencer.

Dania Méndez añadió que, aprovechando que la iban a operar, le pidió a su doctor que, aprovechando que la iban a anestesiar, que le extrajeran un poco de grasa con una lipo porque había aumentado 10 kilos.

INFO| fim de cirurgia! Dania já saiu do bloco cirúrgico e está se recuperando aos cuidados da mama Berny 🙏🏼💜 pic.twitter.com/47ozEubA3Z — QG Dania Brasil (@QGDaniaMendez) August 15, 2023

“Estuve una hora sin aire, porque donde estaba el tótem era de metal, ese cuadro de metal se puso en mi pecho y en la mitad de esta bubi. Duré mucho tiempo así y no lo pasaron. Estoy aquí, ya me cambiaron las prótesis después de diez años ya era justo y necesario. Yo tenía que aprovechar la anestesia y le dije al doctor que me sacara un poquito de grasa porque subí 10 kilos”, señaló Dania.

Finalmente, la presunta ex de Peso Pluma afirmó que muy pronto va a presumir cómo le quedo su “nuevo cuerpo”.