Danna Paola confiesa que se echa "unas chelitas" cuando compone: "me encanta la fiesta"

Todos los artistas encuentran la inspiración en diferentes cosas y para Danna Paola el alcohol, la fiesta y el cotorreo son lo que más la llena y le hacen tener su mente creativa.

Así lo dijo Danna Paola en un encuentro con la prensa, en el que agregó que le encanta el descontrol y que le vale lo que las mentes mochas puedan pensar de ella.

“No me preocupa mi mala fama, yo vivo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme, no tengo por qué limitarme y creo que nadie debe de limitarse”, señaló la famosa.

Danna Paola también compartió que cuando se siente a componer sus canciones lo hace con unas bien frías o una “cubebeibi” bien rasposa.

“Sí, es en serio. Yo cada vez que estoy componiendo me tomo un vinito, una chelita, pues es que es parte de la vida, ¿no?”, remarcó.

Finalmente, Danna Paola le sugirió a la gente que la pudiera criticar por su vida loca, que mejor se enfoquen a resolver sus problemas en casa.