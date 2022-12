Camy G revela que Danna Paola le dijo "gata asquerosa"

Camy G está dando mucho de qué hablar pues recordó la vez que Danna Paola le dijo “gata asquerosa” desatando polémica y furia entre los fans.

Fue a través de su TikTok que Cammy G subió un video en el que habló de lo ocurrido; sucedió cuando protagonizó la portada de una revista erótica.

“Danna Paola me dijo gata asquerosa, hace unos cuantos años yo salí en la revista H y fui a Ciudad de México a hacerle toda la promoción, yo estaba muy feliz, me acuerdo que me entrevistó Roger González y les dejé una revista de regalo”, señaló.

Camy G agregó que Roger y el otro sujeto que la entrevistó estaban con Danna Paola en una obra de teatro, por lo que se les hizo divertido llenar u camerino con sus fotos de la revista y grabar la reacción de la cantante.

“Resulta que ellos estaban con Danna en una obra de teatro y se les ocurrió hacerle una broma a Danna, que consistía en quitar hojas de mi revista y pegarlas en su camerino. Ella llega a su camerino, ve esta morra encuerada, que era yo, y se enojó muchísimo, la grabaron”, dijo.

Camy G agregó que no se enojó con Dana Paola por su reacción, pues era consciente de no sabía quién era.

“Obviamente ella no me conocía, ni sabía quién era, se enojó muchísimo, empezó a quitar las hojas y dijo: ‘quítenme a esta gata asquerosa’, la verdad a mí me dio como ‘Danna Paola ya sabe quién soy’, porque yo soy superfan de Danna Paola, me parece una chava super talentosa”, apuntó.

“Yo estaba trabajando en un canal de televisión, en el cual quisieron agarrarse de esta situación para crear un conflicto, porque siempre les encanta a los amarillistas y a los medios poner en conflicto a las mujeres, pero yo dije la verdad, qué cool, Danna Paola ya sabe quién soy, yo entendí su enojo”, finalizó Camy G.