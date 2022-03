¿Quién es y a qué se dedica doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández?

María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, fue la esposa de Vicente Fernández durante 57 años.

Se conocieron desde niños, porque Cuquita era hermana de uno de los amigos de Vicente Fernández, sin embargo, el cantante dejó su pueblo natal para buscar fortuna en la Ciudad de México, pero en una de sus visitas a Huentitán se encontró con Cuquita y quedó perdidamente enamorado de ella.

Pero Vicente Fernández se negó a que fuera su novia, pues tuvo que volver a irse a la capital a trabajar, pero al volver a Huentitán se dio cuenta que Cuquita era el amor de vida, y aunque ella ya tenía otro novio, él le pidió que terminara con él para casarse el 27 de diciembre de 1963. Así lo hizo la joven Cuquita de entonces 17 años de edad y la boda se llevó a cabo ese día.

¿A qué se dedica Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández?

Cuquita Abarca nació el 23 de julio de 1946, actualmente tiene 75 años. Siempre estuvo a un lado de Vicente Fernández, apoyándolo, se les podía ver juntos en eventos públicos, incluso lo acompañó a la develación de la estrella del cantante en el Paseo de Fama de Hollywood.

“Yo desde que me case supe con quién me iba a casar y ella también supo con quién se iba casar, entonces, vamos en cuatro años a cumplir 60 años de casados”, dijo Vicente Fernández en una entrevista de 2019 que ofreció a su exnuera la periodista Mara Patricia Castañeda.

Vicente Fernández y Cuquita en la develación de la estrella del cantante en el Paseo de la Fama de Hollywood Foto: Especial

El cantante siempre la consideró el amor de su vida y continuamente se les puede ver presumiendo su relación, la cual ha sido considerada como una de las más estables en el espectáculo.

Sin embargo, su relación ha estado envuelta en rumores de las presuntas infidelidades de Vicente Fernández, pero el cantante negó que esto haya sido cierto. “Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, señaló el intérprete de “Hermoso cariño” en una entrevista en vida.

Cuquita siempre se mantuvo con bajo perfil, hasta la semana pasada cuando la esposa de Vicente Fernández habló en un video para rechazar la serie de "El Último Rey" que lanzó Televisa al aire contando la vida del cantante.

Vicente Fernández y Cuquita procrearon tres hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, además tuvieron una hija llamada Alejandra, que realmente es hija de una hermana de Cuquita, pero la pareja decidió adoptarla como propia.

KR