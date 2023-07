Despiden a otro conductor de Venga la Alegría; ¿ahora quién fue?

“Venga la Alegría” está buscando tener mejor contenido y elevar sus vistas, por lo que desde el año pasado ha hecho cambios en sus filas, siendo el más notorio del despido de William Valdés, pues era el más odiado por los fans e incluso su salida del matutino fue muy celebrada.

Ahora otro conductor comparte el mismo destino que el cubano y fue él mismo quien dio a conocer que sus días en “Venga la Alegría” ya llegaron a su fin, luego de cinco años en el programa.

Los conductores de "Venga la Alegría". Especial

Se trata de Alejandro Maldonado, quien ha estado conduciendo la sección de yoga desde hace un lustro, y dio la noticia en sus redes a través de un video en el que, pese a sus palabras de ánimo, se ve decepcionado.

Esto porque, a diferencia de los demás conductores a los que la producción le dio las gracias, él no tuvo la oportunidad de despedirse de los televidentes, e incluso su video lo grabó afuera del foro, por lo que se teoriza que su salida no fue muy grata.

Alejandro Maldonado. Especial

“Hoy concluye mi paso por Venga la Alegría. Hoy cierro un ciclo. Me voy agradecido. Me voy muy bien, sobre todo, me voy muy convencido de que ha llegado la hora de compartir, de manera muy diferente, lo que he compartido con ustedes durante todo este tiempo”, pronunció Alejandro Maldonado.

“Qué curioso… cierra este ciclo justo un día antes de mi cumpleaños. Mañana cumplo años, cumplo 50 años. Me siento más turbo impotente que nunca, o sea que hay yoga teacher para largo. Nos vemos pronto”, concluyó su mensaje, sin dar alguna pista respecto a dónde lo podrán ver sus fans, además de sus redes.

No sólo los fans le dieron su último adiós televisivo, sino también sus ahora ex compañeros como Mauricio Barcelata, Flor Rubio y Curvy Zelma.