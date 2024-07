Así de destruida quedó la oficina de Maryfer Centeno tras ser asaltada | VIDEO

Maryfer Centeno está en uno de los momentos más vulnerables de su vida, pues la grafóloga más cuestionable de la tv mexicana denunció que unos maleantes se metieron a robar a su oficina y que además del hackearon su canal de YouTube… y, como su vida ya es un espectáculo, la famosa decidió mostrarle a sus fans lo destruido que quedó su lugar de trabajo tras el brutal asalto.

Cabe destacar que esto ocurre luego de que Maryfer Centeno reveló que su esposo le dijo que parecía “psicópata de Netflix”, luego de que intentó vestirse sensual para él… con una peluca rosa, tacones y un vestido que parecía una cortina verde. También sucedió luego de que “analizó” a Crista, la madre de Gala Montes, quien ha sido nefasta y violentadora de la actriz, y a quien los fans acusan de haber sido la responsable del hecho.

“Les quiero decir con mucha pena, con mucho dolor que robaron mi oficina, que hackearon también mi canal de YouTube, que borraron mis videos, es un canal que ya lleva algún tiempo, que a mí me gusta mucho hacer contenido, me borraron absolutamente todo", señaló Maryfer Centeno al dar a conocer el robo en su oficina.

La grafóloga mencionó que en el momento en que grabó el video, su oficina estaba llena de patrullas y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

no te pierdas: Revelan que Maryfer Centeno se desmayó en un foro de TV... y que nadie la ayudó

"Está la Fiscalía de la Ciudad de México, que se ha portado increíble, increíble, increíble que están atentos. No puedo dar más información, pero sí quería contarles, así como le cuento las cosas buenas", abundó.

“Me siento vulnerable, me siento preocupada, pero yo creo que es parte de la vida ¿verdad? Yo espero que sí”, remarcó.

Ahora, entrevista con “De primera mano”, Maryfer Centeno reveló que tiene identificados a los presuntos responsables del asalto a su oficina y del hackeo de su cuenta de YouTube: afirmó que podrían ser dos de sus antiguos trabajadores y no la mamá de Gala Montes

“Yo considero que son las personas, son los probables responsables que llevaban mis redes sociales... la realidad, es que me avergüenza decirlo, ellos estaban haciendo fraudes con mi nombre cuando yo me doy cuenta… entonces terminamos la relación laboral y esto me pasa por confiada…esto me pasó por tonta, porque yo sabía que no eran personas confiables”, dijo Centeno mientras mostraba las imágenes de su oficina toda destruida.