Maryfer Centeno se arregla para su esposo y él la rechaza: 'pareces psicópata'

Maryfer Centeno, grafóloga farandulera que muchas personas tachan de charlatana pues lo que hace es una pseudo ciencia sin bases reales, desató cringe, lástima y risas entre la gente que la sigue, pues reveló que se arregló “sensual” para su esposo y que ésta la rechazó por parecer psicópata.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la famosa criticada por su polémico análisis a Xóchitl Gálvez compartió un video en el que expuso su triste experiencia con el hombre que eligió para casarse.

De acuerdo con Maryfer Centeno, decidió probar un look arriesgado y que ella consideró como sensual para así seducir a su esposo y tener una velada repleta de romance y perderse el respeto, pero lamentablemente no provocó excitación en su marido sino asco y repelús.

Según lo que la polémica señora contó, se salió un par de horas ante de su negocio para darle una sorpresa a su marido y volverlo a enamorar como en los viejos tiempos, para ello decidió cambiarse de look, el cual consistió en ponerse una peluca rosa y acompañarla con un vestido estilo muñeca ceñida color rojo con verde, además de unas zapatillas rosas

Cuando su esposo la vio, lejos de sentir cositas y despertar sus bajos instintos lo que hizo fue burlarse de ella y decirle que parecía loquita de serie de televisión.

"Me acaba de pasar algo horrible, me arreglé según yo muy sensual para mi esposo y todo y cuando llegó me dijo: 'pareces psicópata de Netflix'... ¿de qué te ríes Carlos? Llevo 2 horas esperándolo, me salí de Grafocafé para arreglarme y así, me puse unos tacones padres... ¿verdad que no... o sí?", dijo Maryfer toda decepcionada.

Tras ello, los fans le dieron la razón a su esposo y le dijeron: “la psiquiatra de fragmentado”, “mms es que ú también, pareces payaso”, “te ves como personaje de Tim Burton”, “quería seducirlo y terminó asustado” y “Se le bajó la pasión y la presión”.