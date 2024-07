Susana Zabaleta le regala ropa a Maryfer Centeno, luego de que su esposo dijo que se vestía como 'psicópata'

Para nadie es innegable que Susana Zabaleta es una de las mujeres más sensuales y hermosas de la farándula mexicana, pues su porte, elegancia y vocabulario altisonante la hacen una de las más queridas del público. Y además, la cantante y actriz no es envidiosa, pues le regaló a la polémica Maryfer Centeno un espectacular juego de lencería, luego de que la grafóloga contó que le intentó seducir a su esposo, pero éste le dijo que se había vestido como una psicópata.

Cabe recordar que este fin de semana Maryfer Centeno le contó a sus fans que decidió sorprender a su marido vistiéndose de una manera que ella consideró “sensual”, pero que su esposo se brló de ella y la rechazó.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la famosa compartió un video en el que expuso su triste experiencia con el hombre que eligió para casarse.

De acuerdo con Maryfer Centeno, decidió probar un look arriesgado y que ella consideró como sensual para así seducir a su esposo y tener una velada repleta de romance y perderse el respeto, pero lamentablemente no provocó excitación en su marido sino asco y repelús.

Según lo que la polémica señora contó, se salió un par de horas ante de su negocio para darle una sorpresa a su marido y volverlo a enamorar como en los viejos tiempos, para ello decidió cambiarse de look, el cual consistió en ponerse una peluca rosa y acompañarla con un vestido estilo muñeca ceñida color rojo con verde, además de unas zapatillas rosas

Cuando su esposo la vio, lejos de sentir deseo carnal, se burló de ella y le dijo que parecía loquita de serie de televisión.

"Me acaba de pasar algo horrible, me arreglé según yo muy sensual para mi esposo y todo y cuando llegó me dijo: 'pareces psicópata de Netflix'... ¿de qué te ríes Carlos? Llevo 2 horas esperándolo, me salí de Grafocafé para arreglarme y así, me puse unos tacones padres... ¿verdad que no... o sí?", dijo Maryfer toda decepcionada.

Ahora, Maryfer Centeno volvió a recurrir a su TikTok para compartirle a sus fans que Susana Zabaleta se apiadó de ella y su falta de sensualidad y estilo, y que le mandó un juego de lencería para que sí antoje a su hombre.

Dijo que la Zabaleta habló con ella y le dijo que un vestido de "Carolina Herrera no es lo más apropiado", por lo que le regló una minifalda negra de seda con liguero.

"Me dijo: 'a ver Maryfer, las cosas se hacen así'. Así que me hizo el favor de regalarme esta faldita que es preciosa, que te la pones y aquí donde está la pierna es como si fuera una especie de media. Yo espero que Carlos sepa agradecer las buenas intenciones de mi amiga", contó la grafóloga.