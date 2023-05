Ella es la doble de Karely Ruiz de Ecatepec (FOTOS)

Karely Ruiz es una de las influencers más famosas de México y muchos de sus seguidores quieren ser como ella, pero solamente una joven se volvió famosa por su gran parecido con la modelo de OnlyFans.

Se trata de una tatuadora que vive en Ecatepec y que ha cobrado fama en redes sociales por ser muy parecida a Karely Ruiz.

¿Quién es la Karely Ruiz de Ecatepec?

La doble de Karely Ruiz de Ecatepec se llama Lucy Rojo se dedica a tatuar y lleva tres años dedicándose a eso.

A través del canal de YouTube Jericó MX contó que su esposo fue el primero en decirle que tenía un gran parecido con la modelo de OnlyFans.

“Mi esposo fue el primero que me dijo, yo no sabía que él la seguía, ni quien era. Si me parezco más o menos, pero obviamente antes de que (Karely Ruiz) se hiciera sus arreglitos”, contó Lucy Rojo en la entrevista.

Señaló que después en redes sociales empezó a recibir mensajes de la comparación, y todo aumentó cuando Lucy le escribe un comentario a Karely Ruiz en Facebook: “Yo le comenté en una foto: ‘Si me tuneara sería tu doble’”, recordó la joven tatuadora.

Mencionó que Karely Ruiz no le respondió, pero igualmente el mensaje se volvió viral e incluso la han reconocido en la calle como la “que se parece a Karely”.

“Me sentí casi como famosa”, dijo la tatuadora porque señaló que en un bar la reconoció una chica y después las meseras le hicieron el cumplido de exaltar su parecido físico.

La doble de Karely Ruiz de Ecatepec indicó que se dedica a tatuar desde hace tres años e incluso ha ido a exposiciones y hasta hecho tatuajes para concursar.

La doble de Karely Ruiz informó que el 17 y 18 de junio se presentará en el centro cívico de Ecatepec a una expo de tatuajes.