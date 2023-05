VIDEO. Karely Ruiz revela la verdad de su romance con Santa Fe Klan: 'Estamos fluyendo'

Karely Ruiz contó la verdad de su relación con Santa Fe Klan, luego de que en redes los han acusado de solo estar juntos por publicidad.

La modelo de OnlyFans asistió al podcast de Orozco y reveló si lo que ocurre entre ella y Santa Fe Klan es real o publicidad por el lanzamiento de su canción juntos.

Karely Ruiz dijo que llevaban tiempo hablando para hacer una colaboración, pero no coincidían por la agenda de ambos, hasta que en un viaje a Guadalajara ella se lo encontró y fue cuando decidieron trabajar juntos.

La modelo de OnlyFans contó que todo empezó como amistad y que ahorita su relación sí escaló, tras el beso que se dieron en el concierto de Santa Fe Klan en Monterrey.

“Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión muy buena, me contó su historia, le conté mi historia. Se dio y fue cuando la gente empezó a hacer chismes y fue cuando me besó en Monterrey y yo dije: ‘Esto no se ve muy de colaboración’”, contó Karely Ruiz.

La influencer señaló que después de ese polémico beso platicaron y quedaron en seguir, pero bajo la condición de fluir y no presionar la situación.

“Estamos dejando que fluya, si se da algo súper bien, sino como quiera aquí está mi amistad”, mencionó la modelo de OnlyFans.

Karely Ruiz ya no se fija en el físico

Karley Ruiz señaló que en caso de que su relación se formalice tienen que aprender a sobrellevar las críticas de redes sociales.

Karely Ruiz confesó que antes se enamoraba de hombres muy atractivos físicamente y que incluso se quería casar con uno de sus novios porque parecía modelo.

La estrella de OnlyFans señaló que ahora ya maduró y ya no se fija en el físico, sino en los sentimientos y en conocer que sea buena persona.