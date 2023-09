Drag Race México: ¿Quién es Cristian Peralta, la ganadora de la primera temporada?

Drag Race México por fin coronó a la ganadora de su primer atemporada y es ni más ni menos que la reinota de Cristian Peralta, y a las triponas que no esté de acuerdo con ello van a tener que soportar.

La transmisión del último capítulo de la temporada 1 de Drag Race México se transmitió por Paramount+; sin embargo, habrá muy pronto en la CDMX un evento en el que Cristian Peralta será coronada ante la presencia de sus fans.

Lip sync de Drag Race Mexico Parte 2



Ganadora Cristhian Peralta



¿Les gustó el lip sync?



#DragRaceMexico pic.twitter.com/4aG0SVORGO — mystical_OlO (@Maximo13969174) September 7, 2023

Cristian Peralta derrotó a las otras finalistas del reality, quienes fueron Matraka, Regina Voce y Gala Varo.

Y es que las cuatro tuvieron que interpretar “Él me mintió”, de la cantante argentina Amanda Miguel, momento en el que Peralta demostró su superioridad vocal y de desenvolvimiento sobre el escenario.

¿Quién es Cristian Peralta?

Cristian Peralta nació en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el 2 de octubre de 1986. Actualmente, tiene 36 años de edad y se dedica completa y profesionalmente arte drag, el cual ha bautizado como el “transformismo”.

Cristian Peralta, trasformista oficial, padre de familia y reina ganadora de la primera temporada de Drag Race México 👑 pic.twitter.com/yC49T98gGs — Daak 🍂 (@datdaak) September 7, 2023

Cabe estacar que, a diferencia de las competidoras de Drag Race México, Cristian Peralta se declaró abiertamente heterosexual, e incluso tiene una esposa y un hijo. Esto, lejos de generar rechazo entre la comunidad LGBT+, fue celebrado por ser un gran aliado y además un caballero ejemplar.

Y tras una serie de rumores de que era presuntamente pansexual, Peralta declaró: “A mí me encanta la diversidad, yo me enamoro del ser humano. En esta faceta de mi vida, me considero pansexual… y sí, me gustan los panes”.

“Mi madre es una de mis mayores inspiraciones y mi esposa ni se diga, porque es una gran mujer. Me ayudó mucho a explorar mi lado femenino” dijo en una entrevista en la que le preguntaron respecto a quienes eran las mujeres de su vida.