La Más Draga 6: Aries, Cattriona y Ariel se coronan como 'La Más Recursiva' en la emisión de hoy

Uno de los reality shows más populares de internet está en su sexta temporada y como cada martes dio mucho de qué hablar. Para esta noche, el reto de pasarela llevó por nombre "La Más Recursiva", en el que debían armar un atuendo y un concepto para su drag con materiales reciclados y de utilería, como periódico, cartón, pintura, cartones de huevo, plástico, entre muchos otros.

Para esta noche, el invitado especial fue Faisy, conductor de televisa, quien, a pesar de que muchas televidentes no les pareció que fuera el invitado, le dio un toque bastante interesante a la emisión.

"Ps a los buenos no le llegan al precio, pues van los que salen baratos", "No es nada contra él pero siempre tienen invitados nada que ver, las muscu crazys no piensan en su público. Deberían meter más aliados o personas de la comunidad", son algunos comentarios en contra del invitado.

Aries, Cattriona y Ariel fueron las ganadoras de la noche en "La Más Recursiva", con unos atuendos que lucieron increíbles. La victoria de las drags se volvió tendencia en redes sociales, y es que los internautas aplaudieron el gran trabajo de las participantes.

Aries, Cattriona y Ariel son las más Recursivas con estos increíbles looks, que opinan mielecitas dulces?, Para mí fueron las mejores #LMD6pic.twitter.com/E1e1622voR — TV JOTAS (@TV_JOTAS) October 4, 2023

"Sí fueron las mejores, y ni modooo", "Les quedaron chidos, me pregunto si la falda de tulle de Cattriona y Aries ya las tenían hechas o las hicieron ahí", son algunos de los comentarios que se leen en X, antes Twitter.

¿De qué se trata 'La Más Draga'?

"La Más Draga" es un programa por internet de telerrealidad mexicano, el cual se basó en "RuPaul´s Drag Race", emisión estadounidense. En cada capítulo distintas drag queens compiten en diversos retos para encontrar a La Más Draga de México y Latinoamérica.

El objetivo del programa es visibilizar el arte drag de México, con retos que enaltecen la cultura mexicana. Cada semana una participante es eliminada al debatirse en un emocionante duelo. El programa es transmitido exclusivamente a través de la plataforma de YouTube.

