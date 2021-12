Eduardo Verástegui revela que tiene COVID ¿Castigo divino?

Quien no va a tener una feliz Navidad será el polémico Eduardo Verástegui, pues el famoso antivacunas reveló que está infectado de COVID.

Cabe recordar que hace algunos meses Eduardo Verástegui causó revuelo, e incluso Twitter le suspendió temporalmente su cuenta, pues el actor afirmó que las vacunas contra el COVID eran “el diablo”.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, dios al frente”, dijo entonces Eduardo Verástegui.

Ahora, a través de sus redes, Eduardo Verástegui le reveló a sus fans que está infectado de COVID y señaló que estará en cuarentena.

"Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de COVID, y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena, como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta", dijo.

Por si fuera poco, Eduardo Verástegui señaló que va a pasar la Navidad sólo, pero que el “rosario sigue siendo mi fuerza".

"Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuide!", finalizó.

