Edwin Luna presume su cobija y cojín con la cara de Kimberly Flores (FOTOS)

Edwin Luna le perdonó completamente la infidelidad a su esposa Kimberly Flores con Roberto Romano, pues presumió que tiene una cobija y un cojín con la cara de ella.

Y es que Edwin Luna presumió en sus redes una serie de fotos en las que aparece muy romántico besando el cojín que tiene con la cara de Kimberly Flores.

“Hasta para andar con bota y cinto me gustaron las nuevas camisas de Porto Blanco Plaza Fiesta. Me preguntaron que si Kimberly Flores es tóxica o algo así y pues este, no sé si puedan editar las últimas fotos a ver en donde queda chido”, señaló junto a las fotos.

“Yo sigo con mi tóxica, Kimberly Flores que no me deja y va conmigo a todos lados", añadió.

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar, pues rápidamente le mandaron mensajes como: “Cuando por fin te deja salir la tóxica pero dice que tienes que llevar tu sábana favorita” y “Eres tan ridículo, por eso te hacen como te hacen, ella no pensó en ti cuando se la pasó tan plácidamente con Roberto”.