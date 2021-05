Edwin Luna, de La Trakalosa, lleva a sus hijos a vender a un mercado ¿Crisis económica?

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, reveló que llevó a sus hijos a vender ropa y juguetes a un mercado, por ¿crisis económica?

Luna compartió en el programa “Miembros al aire” que recientemente uno de sus hijos le hizo berrinche por no comprarle lo que quería.

“Él, en su mentalidad me dice: ‘Oye, ¿para qué trabajas mucho? Si no tienes para comprarme, dame una tarjeta’. Entonces, me hirvió la sangre y le dije: ¿Sabes cómo empecé yo? Empecé vendiendo ropa en el mercado con mi mamá”, contó el cantante.

Entonces, para darle una lección, Edwin Luna levantó temprano a sus hijos un domingo y los llevó a un mercado para que vendieran la ropa y juguetes que ya no usaban.

“Me los llevé al mercado. Se trajeron los juguetes que ya no usaban, la ropa, nos pusimos a vender. Sirvió, porque la raza, veía que éramos nosotros, y rápido compraron las cosas y se llevaron todo, pero trato siempre de enseñarles la humildad, que vean las dos caras de la moneda”, apuntó Luna.