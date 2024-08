Emiliano Aguilar muestra interés en Cazzu, ex de su cuñado, Christian Nodal: 'Sí me aventaría'

Emiliano Aguilar confesó que tiene cierto interés por Cazzu, la famosa trapera argentina, quien tuvo hasta hace unos pocos meses, una relación con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, quien ahora se casó con Ángela Aguilar.

Fue en medio del escándalo de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar que Emiliano, el hermano mayor de la intérprete de 'Gotitas Saladas' mandó un mensaje a Cazzu, con lo que dejó claro que tenía cierto interés en la artista.

El rapero comentó en las fotos ya eliminadas de la celebridad, unos fueguitos, lo cual llamó la atención del público, pues les parecía que el hombre de 30 años quizás estaba interesado en ocupar el lugar de su cuñado y comenzar un romance con la argentina, aunque ese no era todo el trasfondo.

El hermano de Ángela Aguilar comentó una publicación de Cazzu 🔥



- La publicación se hizo en Enero.

- Emiliano Aguilar hace 3 días: pic.twitter.com/FHBIEY0Hpe — maite (@MaitenaArg) August 1, 2024

Emiliano Aguilar habla de Cazzu

Fue en una transmisión en vivo con sus fanáticos en la que Emiliano Aguilar promocionaba su nueva canción "El Bandido". El joven habló sobre el distanciamiento con la dinastía Aguilar y su relación con Ángela, pero lo que más destacó fue el interés del cantante por Cazzu.

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, dijo, muy seguro, refiriéndose a su interés por crear música con la artista, quien en el pasado ha impulsado a promesas del trap, como Nicki Nicole.

Puede ser que ese haya sido el motivo principal del artista por la argentina, ya que él se encuentra buscando una oportunidad para pegar en el género urbano y sabe que la artista nunca ha temido de compartir su plataforma con personas que tengan talento.

Algunos dudan de si esta colaboración podría convertirse en realidad, ya que señalan que los comentarios de Emiliano Aguilar a Cazzu fueron eliminados a petición de la misma Ángela o Pepe Aguilar, quienes no deseaban que siguieran las críticas después de que la cantante de regional mexicano se casó con Christian Nodal.