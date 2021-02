¿Emma Watson se retira de la actuación? Esto es lo que se sabe

Emma Watson, quien saltó a la fama por su participación en "Harry Potter y la piedra filosofal" y tras el éxito que ha tenido en filmes como "Mujercitas" y "La bella y la bestia", estaría evaluando su retiro en la actuación para pasar más tiempo con su prometido, aseguró este jueves el diario Daily Mail.

De acuerdo con el reporte, Emma Watson ha preferido distanciarse de la actuación porque “tal vez quiera una familia” con su actual pareja Leo Robinton, con quien lleva saliendo cerca de 18 meses.

Según Daily Mail, el novio de la actriz se dedica a vender cannabis de forma legal en Los Ángeles, y desde enero viven juntos, “ella lee los periódicos mientras toma smoothies en un café vegano”, compartió el publicista de Watson, quien aseguró que la artista se está tomando un descanso “no está aceptando ningún tipo de trabajo relacionado con la actuación”.

Hasta el momento, la noticia del posible retiro de Watson que ha dado la vuelta al mundo, no ha sido confirmada o desmentida por la actriz, pero hasta ahora se sabe que no tiene ningún proyecto fílmico en un futuro cercano, al menos no hay nada anunciado hasta ahora.

Emma Watson saltó a la fama mundial por su papel de Hermione Granger en la saga de "Harry Potter". También fue protagonista en el filme “Ladrones de la fama”, donde interpretó a Nicki.

Dado a su fama internacional gran parte de su carrera también la ha ocupado para hablar de temas referentes al feminismo y se convirtió en embajadora de la Buena Voluntad de la ONU Mujeres.

