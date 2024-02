Emmanuel 'El Chivo' Lubezki apadrina a Bu Cuarón al dirigir el video musical debut de la joven

Bu Cuarón es la hija del exitoso cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quién goza de fama internacional gracias exitosos proyectos como Roma o Gravity, los cuales le han hecho ganar importantes premios en el ámbito audiovisual. Parece ser que su hija ha decidido permanecer en el mundo de los escenarios y la fama pero desde un lugar bastante distinto: la música.

La artista publicó este miércoles una nueva canción llamada "Viceversa" a su cuenta de YouTube junto con un video que está dirigido por Emmanuel "El chivo" Lubezki, otro multipremiado director mexicano que está detrás de proyectos como Revenant y Birdman y que ya dirigido antes contenidos musicales como un vídeo de Caifanes. De esta manera, Lubezki ha apadrinado a Bu Cuarón en su debut como cantante, mientras que su padre la ha felicitado por lanzar su primer sencillo, ya disponible a través de plataformas digitales.

¿Qué pasa en el nuevo video de Bu Cuarón?

En el nuevo video de la joven artista podemos ver que ella se encuentra sola en medio del mar con solo una lancha donde apenas cabe y mientras la tensión de la canción aumenta, se puede ver al mar moviéndose con mayor intensidad ante lo que ella debe aferrarse a la barca para no caer y perderse. Todo con un estilo que mezcla techno con balada en un tema donde sus vocales son protagonistas en todo momento.

Bu Cuarón lanzará su EP debut

La llegada del nuevo tema de Bu Cuarón no es el único proyecto de la hija del cineasta, puesto que se anunció el lanzamiento de su primer EP: "Estoy muy emocionada de anunciar mi EP debut ‘Drop By When You Drop Dead’, un proyecto que escribí, produje e interpreté a partir de 2019 con canciones en inglés, español e italiano" confesó la joven de tan solo 20 años en tres idiomas diferentes y señaló "ha sido mío durante tanto tiempo y no puedo esperar a que sea tuyo".

La portada del álbum es la figura de Bu sentada sobre un cubo de rubik desordenado; detrás de ella, luce un fondo montañoso cubierto de pasto verde y un cielo claro con nubes.