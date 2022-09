Emmy 2022: Bob Odenkirk no se lleva el premio a Mejor Actor y usuarios explotan: "Fue un robo"

El actor Bob Odenkirk era el favorito para llevarse el premio Emmy 2022 como Mejor Actor en una serie de drama por su interpretación de Saul Goodman en Better Call Saul, sin embargo, el histrión no fue reconocido con el galardón, lo que enfureció a los usuarios de Internet.

El premio a mejor actor en una serie de drama en los Emmy 2022 se lo ganó Lee Jung-jae por El juego del calamar.

Y aunque la producción coreana también es serie que gustó mucho al público, los televidentes esperaban que Bob Odenkirk se llevara el premio, tras haber terminado la serie en el pasado mes de agosto.

Usuarios explotan contra los Emmy 2022

Los cibernautas consideraron que lo que ocurrió en los Emmy 2022 fue un “robo”, también lo calificaron de “injusto” y “vergonzoso”.

“No me podés decir que Bob Odenkirk no gano a mejor actor y luego ponerme su cara viendo como otro lo recibe, esto es un crimen para la historia de la televisión yankee”, “Se me rompió el corazón de nuevo. No ganó Bob Odenkirk”, “Bob Odenkirk NO ganó el premio a mejor actor en serie dramática. El premio se lo lleva Lee Jung-jae, del juego del calamar. Vergonzoso, injusto”, “Increíble el robo de hoy en la categoría de actores en los #Emmys2022”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

No me podés decir que Bob Odenkirk no gano a mejor actor y luego ponerme su cara viendo como otro lo recibe,esto es un crimen para la historia de la televisión yankee.#Emmys2022 pic.twitter.com/JuhnvLDNN4 — Alexa (@Alexaworldwine) September 13, 2022