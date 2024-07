Así fue el encuentro de Paola Durante y Paul Stanley en el programa 'Hoy' fuera de cámaras

Paul Stanley ha pasado un año complicado, pues el hijo de Paco Stanley ha revivido la historia de la muerte de su padre una y otra vez en los últimos meses. Primero con el auge de la serie ¿Quién lo mató? de Prime Video y ahora con la participación de Paola Durante y Mario Bezares en La Casa de los Famosos México 2.

Tanto Paola Durante como Mario Bezares estuvieron implicados en el caso del asesinato de Paco Stanley, pues estuvieron dos años presos debido a ello. Por ello, la historia de la muerte del conductor los persigue a través de los años.

Por su parte, el hijo de Paco, Paul Stanley, también ha atravesado por dificultades, pues era pequeño cuando murió su padre y con el paso de los años ha sido testigo de los escándalos y variaciones sobre la muerte de su familiar.

Así fue el encuentro entre Paul Stanley y Paola Durante

En el pasado, cuando Mario Bezares fue invitado a el programa Hoy hace un par de semanas, Paul Stanley prefirió no acudir al foro para no encontrarse con el famoso; sin embargo, Paola fue una historia distinta, pues a ella sí la saludó, aunque no quiso pasar mucho tiempo con ella.

"Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo: 'estás mejor aquí afuera y vas a estar bien', y yo no creo que Paul tenga nada contra nosotros", contó la modelo.

Cabe destacar que el momento no fue captado en cámaras, pues al momento de la entrevista con Durante como su experiencia en La Casa de los Famosos México 2 tras convertirse en la primera eliminada del reality, Stanley no se unió a quienes la entrevistaron.

El comunicador Alex Kaffie, explicó que la decisión de Paul Stanley de no entrevistar a Paola Durante es una cuestión de 'rencores', a pesar de que se ha revelado en más de una ocasión que la mujer no estuvo relacionada con la muerte de Paco Stanley.

"Ya trabaja tus rencores, Paul Stanley. Pasa página. El beneficiado serás tú. Vive sin cargas. Vive ligero", es el mensaje que le dejaba el periodista al conductor, pues en televisión no se captó el encuentro del famoso con Paola Durante.