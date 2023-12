¿Qué va a pasar con los restos de Cristina Pacheco?

La emblemática Cristina Pacheco murió este 21 de diciembre, devastando al mundo de la cultura y la farándula mexicana, tras perder la dura batalla contra el cáncer y días después de haberse retirado de la televisión.

Desde anoche se desarrolla el funeral de la comunicadora en la Ciudad de México, en una funeraria al sur de la capital, lugar en el que una de sus hijas reveló que es lo que va a ocurrir con los restos mortales de la legendaria periodista.

Cecilia y Laura Pacheco, hijas de Cristina Pacheco; Héctor de Mauleón y Enrique Krauze, en el funeral de la periodista Foto: Cuartoscuro

¿Dónde reposaran los restos de Cristina Pacheco?

Laura Emilia Pacheco, una de las hijas de Cristina Pacheco, le dedicó unas palabras a los medios de comunicación, en las que dio a conocer qué sucederá con los restos mortales de su emblemática madre.

La hija de Cristina Pacheco reveló que su madre va a ser cremada y que sus cenizas, aunque aún no saben exactamente dónde serán depositadas, sí adelantó que serán llevadas a un lugar cálido, pues a la escritora le gustaba mucho estar bajo el Sol.

Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y gran persona. Todos los colaboradores del Once nos unimos a esta triste pérdida. Ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable. Gracias, por cada enseñanza🕊️ pic.twitter.com/ULREL5hJ5z — El Once (@CanalOnceTV) December 21, 2023

“Estamos todavía viendo, a ella le gustaba mucho el calor, el sol, no la playa precisamente pero sí un lugar cálido, entonces tiene que ser un lugar cálido”, señaló Laura Emilia Pacheco.

Asimismo, la hija de la periodista Cristina Pacheco detalló que su progenitora murió a consecuencia de un devastador y veloz cáncer, del cual no quiso revelar exactamente de qué tipo fue.

"No importa, el caso es que se lo diagnosticaron. Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía ‘me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”.

Velan los restos de Cristina Pacheco Foto: Cuartoscuro

"Cuando la enfermedad es cruel, porque es una enfermedad muy cruel, realmente no hay esos momentos, a mí me quedó una sensación terrible. Nunca había presenciado un cáncer y me quedé muy enojada pensando qué pasa con las personas que no tienen para comprar un medicamento de 5, 10 mil pesos", finalizó.