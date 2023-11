Erika Buenfil presume cómo se hace un arreglo estético en la cara: 'no duele nada' (VIDEO)

Erika Buenfil es particularmente popular en redes sociales, especialmente TikTok en la cual suele subir videos de trends y cómicos. No obstante, ahora la famosa actriz compartió un video muy peculiar en el que presume cómo se somete a un procedimiento estético en su cara.

No es nada nuevo que los famosos se someten a una infinidad de cirugías estéticas para mantener una apariencia que para ellos es “juvenil”, pero que para otros es cringe y a veces espeluznante, como Ninel Conde, quien ha sido comparada con el terrorífico Ayuwoki. Incluso hay muchos que presumen en sus redes cómo son intervenidos por los cirujanos plásticos, y en esta ocasión Erika Buenfil se unió a ellos.

En el video que Erika Buenfil subió a sus redes, se le puede ser sentada en una clínica, mientras un especialista se le acerca para comenzar el procedimiento estético.

Y a lo que se sometió la famosa actriz fue en concreto un procedimiento para reducir la papada, la cual al parecer la famosa ya la tenía pronunciada.

Por lo que se pudo ver en el video, el tratamiento de Erika Buenfil no requirió que le abrieran la papada para sacarle los cúmulos de grasa en esa zona de la cara, sino que consistió en unas inyecciones que según ella no le dolieron absolutamente nada.

“No duele nada, no inventes… no me ardió nada”, dice la famosa antes de sonreírle a la cámara.

Posteriormente, el doctor que le puso las inyecciones en la papada a Erika Buenfil explicó que el tratamiento: “es una excelente alternativa porque es un medicamento que se inyecta en forma de mesoterapia, no duele, no tiene efectos secundarios, no hay inflamación, se repite cada 15 días hasta llegar a 6 a 8 sesiones, pero son sesiones que son muy cómodas para el paciente y los resultados se empiezan a ver a partir de la primera semana''.