¿Quién es la esposa de Lefty SM, rapero asesinado? | FOTOS

El rapero Lefty SM murió asesinado en su casa, este fin de semana y su esposa compartió un desgarrador mensaje en redes sociales.

María Isabel, mejor conocida en redes como Eza Mary, confirmó la lamentable noticia del asesinato del rapero y escribió un mensaje su Facebook.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, se lee en la publicación.

Esposa de Lefty SM se despide de él con desgarrador mensaje Foto: Especial

Eza Mary cambió su foto de perfil por una de un moño negro, tras la muerte de su pareja sentimental. De acuerdo con los reportes ella estaba en la casa al momento en el que Lefty SM fue asesinado y habría pedido ayuda para trasladarlo al hospital.

¿Cómo murió Lefty SM?

De acuerdo con los reportes de medios locales los agresores habrían entrado al fraccionamiento La Cima a bordo de un automóvil blanco sin placas de circulación la noche del sábado 2 de septiembre.

Según los informes los hombres armados burlaron la seguridad del fraccionamiento y se dirigieron a la casa del rapero en donde llamaron a la puerta y cunado el cantante les abrió le dispararon. Los atacantes habrían huido del lugar tras matar al músico.

La esposa del rapero compartió las últimas fotos de Lefty MS, en las que estuvieron juntos en Monterrey. En las imágenes ella presume su outfit blanco, una foto junto al rapero y después señaló que él la manchó con guacamole. La fecha de las instantáneas es del 1 de septiembre.

La última foto de Lefty SM Foto: Especial

La joven constantemente compartía imágenes a lado del rapero, otra de sus fotos juntos fue en agosto pasado. En una salen frente al espejo, ella vestía pantalones cargo naranjas y camisa negra, mientras que él lucia chamarra negra y pantalones blancos con estampado negro. “Por más historias juntos”, fue el texto con el que ella acompañó la publicación.