Esposa de Luis Fernando Peña denuncia que abusaron de su hijo: 'ya tenemos juicio'

Aly Noris, la esposa de Luis Fernando Peña, denunció que unos familiares de su ex pareja abusaron sexualmente de su hijo y que además de que ella es víctima de violencia vicaria.

Así lo afirmó Aly Noris en entrevista con la revista “TVyNovelas”, la cual habló con ella con motivo de su obra de teatro "Hablar o morir", la cual ya lleva en el Teatro Telón de Asfalto desde septiembre.

Durante la charla Aly Noris señaló que su puesta en escena fue inspirada por su caso de violencia vicaria. Además, afirmó que el padre de su primer hijo trató de ponerlo en su contra, luego e que el pequeño le contó que sufrió un ataque sexual en casa de su padre.

“Estoy en un proceso legal con el papá de mi hijo, derivado de que él dejó de verlo, no porque yo haya querido ni tampoco por ver lo económico: durante ocho años lo único que le da son mil pesos de pensión”, inició en sus declaraciones.

“Eso no era lo importante para mí, sino que mi hijo me dijo ya no querer a ver a su papá, porque los hijos de su actual pareja lo tocaron de manera indebida; empezó este rollo de juicios, y el señor cree que la acusación es por pensión; no es así, es algo de índole sexual, y lo primero es la protección del menor, de su propio hijo”, relató.

La pareja de Luis Fernando Peña agregó que intentó hablar con el padre de su hijo, “pero para él yo estoy loca y mi hijo tiene que olvidar lo que pasó”.

“Ya tenemos un juicio por violencia, aunque todavía no tenemos fecha para la audiencia; estamos en espera, porque aún no tenemos una respuesta”, sentenció Aly Noris.