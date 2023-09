Russell Brand es acusado de violación y agresiones por varias mujeres... y él lo niega

Russell Brand, actor británico y ex pareja de Katy Perry, fue acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, de acuerdo con una investigación realizada por los diarios "The Times" y "The Sunday Times", y la televisión "Channel 4".

De acuerdo con la investigación, las cuatro mujeres aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Russell Brand entre 2006 y 2013, cuando era conductor en Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron haber padecido su conducta “controladora, abusiva y depredadora”.

Una de las mujeres contó que Brand la violó contra una pared en su casa de Los Angeles. Por ello tuvo que ser tratada en un centro de atención ese mismo día, según los registros médicos a los que los medios tuvieron acceso.

En mensajes de texto que escribió a Brand horas después, ella le dijo que se había sentido asustada y que “cuando una chica dice NO es que no”. A lo que él respondió un: “lo siento mucho”.

Otra de las acusantes señaló que la agredió sexualmente cuando él tenía 31 años (ahora tiene 48) y ella solo 16, pues la forzó a hacerle una felación de la que solo pudo escapar al pegarle un puñetazo en el estómago.

La tercera dijo Russell Brand la agredió sexualmente cuando trabajaban juntos en Los Angeles y que la amenazó con demandarla si hacía público lo sucedido. La última dijo que igual la agredió

Russell Brand niega ataques sexuales

Russell Brand subió un video a sus redes sociales en el que afirmó que todos los señalamientos que se han hecho en su contra son falsos y negó haber cometido las “graves acusaciones” que los medios participantes en la investigación dieron a conocer.

Afirmó que recibió cartas de una televisora y un periódico que incluían "una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivas”, "cosas bastante estúpidas" y que tenían "acusaciones criminales muy graves que rechazo absolutamente".

Agregó que las acusaciones se remontan a cuando trabajó en el mundo del cine y de los medios: "entonces yo era muy muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente".

“Ver esa transparencia convertida en algo criminal que niego rotundamente me hace preguntarme: ¿hay otra agenda en juego? Especialmente cuando hemos visto ataques coordinados en los medios antes, como el de Joe Rogan, cuando se atrevió a tomar un medicamento que los principales medios de comunicación no aprobaron”, abundó.