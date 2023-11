¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Divina Comedia' y quiénes participan?

Se viene la segunda temporada de "Divina Comedia", reality show de HBO Max que promete estar llena de inesperadas revelaciones. En La Razón te decimos todo lo que hasta el momento se sabe sobre esta nueva serie.

Para la segunda temporada de este reality, 16 celebridades abrirán las puertas de su casa para conocer un poco más sobre ellos y cómo viven. Además, la competencia trata de descubrir quién de ellos es el mejor anfitrión.

Se trata de la versión mexicana del reconocido programa Come Dine with Me, creado por ITV Studios, cuyo formato original surgió en Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo.

El ganador de la primera temporada fue un comediante, conocido como ManuNna, lo que resulta interesante, pues en esta segunda temporada participarán algunos integrantes de ese divertido y peculiar gremio.

La segunda temporada de “Divina Comida México” fue realizada en coproducción de HBO Max, Imagen Televisión y Home & Health y se estrenará el 16 de noviembre en la plataforma. Además, a partir del sábado 18 de noviembre podrás disfrutar dos episodios semanales en el canal de televisión abierta y a partir del jueves 23 de noviembre, también dos episodios nuevos cada semana en televisión de paga.

¿Quiénes son los participantes?

Para esta segunda edición, los participantes son bastantes y con personalidades bastante peculiares, desde la sensual e irreverente Susana Zavaleta, hasta los comediantes de stand up Slobotzky y Ricardo Pérez.

La primera temporada presentó a personalidades como Belinda, Michelle Rodriguez, Karol Sevilla, Verónica Toussaint, Alex Lora, Itatí Cantoral, Erik Rubín, Rafa Marquez, Dulce María, entre otros y ahora se suman más famosos que mostrarán sus dotes de cocina.

Stephanie Salas

Leslie Polinesia

Javier Ibarreche

José Ramón San Cristóbal “Estaca”

Susana Zabaleta

Slobotzky

Ricardo Pérez

Eduardo Videgaray

Daniela Rodrice

Dani Valle

Sabine Moussier

Nacho Lozano

José Luis Roma

Mariana Botas

Yuriria Sierra

Coco Celis

DGC