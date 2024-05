The Acolyte: TODO lo que tienes que saber de la nueva serie de Star Wars antes de su estreno

Hoy es el esperado May the 4, el Día de Star Wars, y que mejor manera de celebrarlo que con noticias de “The Acolyte” la nueva serie del universo que está generando mucha expectativa entre los fans más obsesionados con la franquicia abanderada por Darth Vader.

“Star Wars: The Acolyte” explorará las historias que sucedieron antes de la caída la República y se sitúa miles de años antes de las primeras películas precuelas de la saga (Episodios I, II y III). La producción le contará a los fans la historia de lo que era la Antigua República, en donde el Consejo Jedi tenía una gran importancia y peso sobre las decisiones políticas.

Dafne Keen describes ‘THE ACOLYTE’ in 3 words.



“Love, mystery, and fighting” pic.twitter.com/n7j9nxAB5C — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 4, 2024

“Star Wars: The Acolyte” será protagonizada por Carrie Anne Moss, Lee Jung-Jae, Rebecca Henderson y Dafne Keen, quien está en la CCXP hablando de la serie.

Seguirá la historia del Consejo Jedi de la Antigua República, quienes tendrán que investigar la desaparición y muertes repentinas de varios aprendices, así como un creciente mal que se creía extinto desde cientos de años, los Sith… aunque ya sabemos cómo acaban las cosas en el futuro.

¡Estamos en la CCXP Mexico celebrando el #maythe4th masters! 🤘¡Dafne Keen ha presentado la serie de The Acolyte mostrando los primeros minutos de la serie y además el nuevo trailer de hoy! #StarWars #TheAcolyte #StarWarsDay #CCXPMexico #Maythe4thbewithyou pic.twitter.com/NEGlpG9zO5 — Sombra del Imperio #BadBatch #StarWars (@SombradeImperio) May 4, 2024

¿Cuándo se estrena “Star Wars: The Acolyte”?

Como parte de los mercantiles festejos del May the 4th Be with You, la plataforma de Disney+ liberó un nuevo tráiler de “Star Wars: The Acolyte”, en el cual se revela la fecha de estreno de la esperada serie.

La serie es producida por las mismas mentes detrás de “Ahsoka”, “The Mandalorian” y “Andor”, las cuales fueron un éxito entre los amantes de la saga especial.

De acuerdo con lo revelado en el nuevo tráiler, “Star Wars: The Acolyte” llegará ala plataforma de Disney+ exactamente en un mes: el próximo 4 de junio, para que vayas renunciando a tu trabajo o pidiendo el día, para que cumplas con tus obligaciones de aspirante a Jedi y la veas todo el día.