Euphoria: ¿Ashtray estará vivo en la temporada 3? Esto dice el actor Javon Walton

El final de la segunda temporada de Euphoria llevó a los fans de la serie por un sube y baja de emociones sobre lo que ocurrió con los personajes de la historia.

El momento que más conmovió a los seguidores de Euphoria fue la escena final entre Fezco y Ashtray. Todo empezó porque los delataron y los iban a entregar a la policía.

Sin embargo, Ashtray al darse cuenta mata al traidor, pero Fezco quiere proteger a su hermano y le pide que huya, pues él asegura que asumirá la culpa por el asesinato. Pero Ash decide tomar su responsabilidad y se encierra en el baño armado.

NO HAY ESCENA MÁS TRISTE QUE ESTA, NO ASHTRAY ): pic.twitter.com/Zs4ZqUEIa0 — Mafuus❤‍🔥 (@mafuusx) February 28, 2022

Fezco, sufriendo, le pide entre lágrimas que se vaya, pero Ash nunca lo escucha, entonces la policía irrumpe en la casa y (es este momento en el que los fans de Euphoria se conmovieron) Fez les pide que no disparen porque en el baño hay un niño.

Finalmente la escena termina cuando un policía entra al baño, Ashtray le dispara y enseguida aparece un láser rojo apuntándole a Ash. Se oye un disparo que da a entender que el pequeño Ash muere.

¿Ashtray vuelve a Euphoria 3?

Javon Walton, actor que interpreta a Ashtray, ofreció una entrevista en la que dio esperanzas a los fans de Euphoria sobre que posiblemente el hermano de Fezco regrese a la nueva temporada.

"No estamos al 100 por ciento si está muerto, porque no viste absolutamente nada de sangre, ¿verdad? Y no lo viste caer. Oíste la bala, pero no viste que le dispararan. Entonces, hay pequeñas cosas que podrían traerlo de regreso para otra temporada", contó Javon Walton a EW.

"Espero que se dé cuenta de que las drogas no son el camino correcto para él. Solo necesita concentrarse en sí mismo porque se le ha dado otra oportunidad en la vida si regresa. Entonces, ya sabes, necesita aprovecharlo al máximo. Es un niño de 13 años en el programa, ya sabes, tiene mucho por lo que vivir", señaló el actor.

