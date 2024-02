Eva Cedeño sobrevive a brutal accidente en África: "tuve miedo de morir"

No cabe duda de que la blanquitud y el privilegio no exime a la gente de sufrir accidentes que le podrían costar la vida, y la actriz Eva Cedeño lo acaba de descubrir, pues la señora reveló que casi pierde la vida durante su viaje a África por un siniestro que le tocó.

A través de su cuenta de Instagram, Eva Cedeño subió un video en el que contó su triste historia, digna de una de las telenovelas en las que participa, la cual sucedió en Tanzania, específicamente mientras subía el monte Kilimanjaro.

De acuerdo con la famosa, decidió viajar a Tanzania a practicar el deporte favorito de lo whitexicans y gringos: el hiking, el cual casi le cuesta la vida.

De acuerdo con su relato, ella y su equipo se instalaron para pasar la noche. Todo marchaba con normalidad hasta que se cayó con todo el lugar que acondicionaron y ella rodó por el monte dando vueltas in parar.

Para su fortuna, su tienda de acampar se atoró en una piedra, lo cual permitió que alguien llegara a auxiliarla.

"En nuestro camp habíamos instalado nuestras tiendas/carpas, el horario para ir a dormir era aprox. las 6 pm para a las 11 de la noche empezar a subir.. Yo ya estaba acostada, casi dormida, estaba muy cansada por el hike de ese día y de repente siento como me caigo del catre, mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como una licuadora. Cuando me logro detener de una piedra de abajo de mi tienda llega nano y sin pensarla abre el cierre de la tienda y me saca rápido", narró Eva Cedeño.

"Mi miedo era morirme en el Kili o ni siquiera lograrlo. Estuve a nada y estuviste ahí. GRACIAS INFINITAS. Eres un ser de amor y mucha luz, siempre gracias", remarcó la actriz, quien posiblemente a partir de ahora será más cuidadosa al instalar su tienda.