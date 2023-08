Ex de Alejandro Marcovich revela que el músico intentó quitarse la vida: 'para perjudicarme'

Alejandro Marcovich, ex integrante de Caifanes, está sumido en la polémica por las acusaciones de violencia y racismo que han hecho en su contra sus familiares y figuras como Lydia Cacho. A esto se suma que su ex esposa Gabriela Martínez reveló que el músico intentó quitarse la vida.

En entrevista con “Ventaneando”, Gabriela afirmó que Alejandro Marcovich intentó suicidarse, pero no para ya dejar de estar en el plano terrenal, sino porque quería afectarla a ella.

Alejandro Marcovich. Especial

"Él tuvo un intento de suicidio y dijo que lo hizo para jode***. Ese día yo estaba aceptando fechas para Caifanes, él se molestó muchísisimo porque acepté unas fechas que, en su percepción, estaban mal pagadas. Dijo que estaban todos abusando de él, incluida yo", explicó.

"Me dijo cosas terribles: ‘tú sin mí no eres nadie, la taza con la que tomas es mía, respiras por mí. Ni el grupo ni tú son nadie sin mí’… bueno fue un drama que nunca entendí de dónde venía porque conmigo no hubo un previo pleito”, agregó.

La ex de Marcovich contó que la discusión escaló tanto que el músico intentó arrojarse por una ventana con una guitarra, pero fue salvado por su hijo Diego, quien le dio tranquilizantes para que se calmara.

Alejandro Marcovich Especial

Gabriela y su hijo Diego llevaron al músico al hospital, donde les sugirieron que lo internaran en una clínica psiquiátrica durante al menos un mes, pero él solicitó el alta a los tres días, argumentando que todo fue culpa de su hijo Diego, quien habría sido el detonante de su intento de suicidio.

"Los pacientes tienen que estar por su propia voluntad y de pronto apareció como otro psiquiatra y dijo casi casi que 'los que están mal son usted y sus hijos’; pero lo peor que a la hora de firmar el alta, veo en la narración de Alejandro que se había querido suicidar por culpa de su hijo”, lamentó Gabriela.

Finalmente, señaló que Alejandro Marcovich es “narcisista, de una patología sociópata, que no es que lo diga yo, sino que ahí está”.