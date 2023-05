Alejandro Sanz preocupa con desgarrador mensaje: 'No estoy bien... no quiero ni estar'

Alejandro Sanz preocupó severamente a sus fans, pues compartió un triste y desgarrador mensaje por el cual mucha gente está pensando en que podría lastimarse, dejarse sumido en la depresión o incluso atentar contra su vida.

Fue a través de Twitter que el amigo de Shakira emitió su doloroso texto, el cual inició con la preocupante frase: “No estoy bien”.

“No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, agregó Alejandro Sanz.

no te pierdas: Drake Bell: llamada al 911 revela que amenazó con matarse tras pelear con su esposa

El famoso afirmó que está trabajando en su sentir y que no dejará de laborar: “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

No obstante, ´Sanz alarmó al decir que a veces no quería estar, por lo que algunos fans especulan que podría desvivirse:

“Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, finalizó.

Los fans le mandaron mensajes de ánimo a Alejandro Sanz y le manifestaron su empatía. Queda esperar los siguientes movimientos y posteo del famoso para ver su evolución.