Conductora se quita la vida porque su prometido le fue infiel: "Me arruinaste"

Hay gente que responde a las infidelidades haciendo lo mismo, como Ana Bárbara, pero hay otras personas que lidian con ello de maneras más funestas, como la conductora de televisión Neena Pacholke, quien optó por quitarse la vida.

Neena Pacholke era conductora del noticiero News 9 Waow de Wausau, Wisconsin; se arrebató la vida tras descubrir que su prometido le había sido infiel.

De acuerdo con los reportes de TMZ, Neena Pacholke, de 27 años, se disparó en la cabeza en la casa que había comprado con su ex prometido, con quien se iba a casar el próximo 12 de octubre en Playa del Carmen.

Se informó que la conductora envió mensajes a sus amigos antes de suicidarse, en los que les explicaba el dolor que sufría desde que su ex la dejó.

Sus amigos alertaron a la policía, la cual escuchó un disparo cuando llegó a su domicilio; la encontraron tirada en el piso junto a una pistola que había comprado 90 minutos antes de matarse.

Asimismo, se dio a conocer que Neena Pacholke le mandó a Kyle Haase, su ex prometido, un mensaje que decía: “Te amo Kyle. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. A pesar de lo mucho que me arruinaste, siempre tuve esperanza. Siento mucho hacerte esto, pero ya no puedo soportar nada de este dolor”.