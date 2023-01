Daniela Luján confiesa entre lágrimas que tiene depresión funcional: "empecé a negociar mi fecha de muerte"

Daniela Luján rompió el silencio y entre lágrimas le contó a todos sus fans que padece depresión funcional.

Fue en el programa “Envinadas” donde Daniela Luján se abrió ante el mundo, luego de que ella y sus amigas se pusieron a hablar sobre los achaques de los millenials.

“Este año, como que desde antes lo quería decir en voz alta, pero era como no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser obsesivamente feliz que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos. El punto es que bueno eso tenía yo como desde pre pandemia”, dijo con la voz entrecortada.

Tras ello, Daniela Luján reveló que incluso pensó en arrebatarse la vida y que incluso pensó en ponerle fecha al día en el que atentaría contra su existencia.

“Me empecé a sorprender como con pensamientos súper oscuros a mí misma y entonces el año pasado… nada, me desperté un día y dije ya wey, ya todo a la ching**, ya me quiero morir”, confesó ahogando su llanto.

“Es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé hacer fue a negociar conmigo misma mi fecha de muerte o sea como esa cosa de ‘no me puedo morir hasta que se muera panceta’”, agregó Daniela Luján.

Finalmente, la actriz señaló que lo que la especialista le detectó fue depresión funcional, la cual la permite estar activa social y laboralmente, pero que hace sienta tenga un vacío y tristeza que carcomen por dentro.

“Me agota cabrón. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cabrona. Ejemplo esto tengo una voz en mi cabeza que me dice ya para no ser retícula”, finalizó Daniela Luján.