Los atletas de Exatlón All Star vuelven a la competencia para la segunda parte de la serie por la Supervivencia, con la que buscan asegurar su estancia en el programa.

De acuerdo con los sitios especializados en spoilers de Exatlón All Star, el equipo que gana la Supervivencia hoy sería el de los azules, mandando a la eliminación a un rojo.

Sin embargo, los fans de Exatlón All Star tienen que esperar a que se transmita el programa para conocer al verdadero ganador.

Así van los juegos de la semana en Exatlón All Star

Fortaleza – rojos

Ventaja – azules

Batalla Colosal – rojos

Medalla – Aristeo

1 Supervivencia – rojos

¿Qué pasará hoy en Exatlón All Star?

Los atletas de Exatlón All Star intensifican la rivalidad. Evelyn Guijarro y Javi Márquez hablan del bajo desempeño que ha tenido Ana Lago, critican que solamente compite dos veces por juego, mientras que las mujeres azules realizan hasta nueve carreras por circuito.

Por su parte, Ana Lago se defiende y asegura que ella está dando su máximo e incluso aseguró que está de regreso la Ana competitiva de las temporadas anteriores.

Pero parece que sus compañeros del equipo rojo de Exatlón All Star no concuerdan con ella, pues Mati Álvarez se quejó de que Ana se la pasa criticándola en los tiros, pero no quiere competir contra las azules. Mientras que Ana fue a quejarse con Heliud Pulido de la actitud de Mati ¿Quién tiene la razón?

KR