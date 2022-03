Exatlón All Star: Heber Gallegos niega que haya problemas entre los rojos: “No existe ningún conflicto”

Heber Gallegos es el reciente eliminado de Exatlón All Star y además de hablar de cómo vivió su salida del reality deportivo, al ser uno de los favoritos del público, “Thunder” explica qué hay detrás de los presuntos problemas del equipo rojo.

Hace unos días, los integrantes del equipo azul señalaron que había dificultades entre los integrantes de la escuadra roja, incluso mencionaron que no se dirigían la palabra, pero Heber Gallegos negó estos dichos y aseguró que en su team hay buena comunicación.

“Todos tienen el mismo objetivo y todos quieren ganar, pero no existe ningún conflicto de que no nos queramos hablar… Obviamente nos hablamos todos, si existe un disgusto o algo obviamente se dice porque todos tenemos la confianza y todos somos personas adultas y sabemos cómo competir y tenemos claro el objetivo de ganar y llegar la mayor cantidad de rojos posibles a la última estadía”, dijo Heber Gallegos de Exatlón All Star en entrevista con La Razón.

Recordó que los últimos conflictos que se presentaron fueron a causa de las estrategias en las que los deportistas tratan de distraer al rival como lo ocurrido entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro y las ya sonadas diferencias entre Aristeo Cázares y Koke Guerrero.

“Pude ver un disgusto que tuvo Mati con Evelyn, pero es de lo que siempre ha pasado en todas las temporadas: estar desenfocando al rival en la zona de tiro, y son cosas que no deben de afectar. Todos manifestamos la derrota de alguna manera y lo que me tocó ver con Mati ella siempre se toma muy personales las derrotas, obviamente a nadie le gusta perder”, comentó el deportista.

“Thunder” recordó que en el caso de Aristeo y Koke, los comentarios de “Aguileon” son parte de su personalidad: “Eso es típico de él, es parte de su personalidad de estar fanfarroneando y estar provocando a Koke”.

Así vivió la eliminación Heber Gallegos de Exatlón All Star

Heber Gallegos era uno de los atletas favoritos para llegar a la final de Exatlón All Star, sin embargo, este domingo 27 de febrero tuvo que despedirse de las playas de República Dominicana. Para el deportista se trató de una eliminación de altas y bajas en cuestión emocional.

“Thunder” explicó que cuando salió del programa vivió una dualidad, ya que por un lado no creía que él era el eliminado, además de que pensaba que pudo haber dado más durante la competencia para permanecer en ella y por otra parte se enfocaba en su futuro descanso y convivencia con familia.

“En ese momento después del juego estaba con las altas y bajas y viendo mi teléfono y viendo a mi pareja me doy cuenta del apoyo de la gente que realmente no esperaba esa salida y quería que yo siguiera permanecieron en esa aventura”, contó el atleta.

Una de las grandes dudas que dejó el duelo de eliminación de Heber fue que no quiso usar su medalla que le otorgaba una vida extra durante la competencia, sin embargo, “Thunder” explicó que decidió no utilizarla para estar en igualdad de condiciones que sus compañeros Heliud Pulido y Ana Lago.

“La medalla no la utilicé por estar a la par, obviamente todo mundo piensa de: quisiste aplicar lo mismo que aplicaste con Tony. Pero claro que no, la eliminación de Tony (en la temporada 5 de Exatlón México) y la de Ana y Heliud fueron de una dimensión totalmente distinta, fueron dos escenarios muy distintos. Con Ana y con Heliud no la quise utilizar por cuestión de paridad”, comentó.

Finalmente, Heber Gallegos mencionó que tras su salida de Exatlón All Star busca pasar tiempo con su familia y con su novia Shalma Ali, además de que posteriormente quiere enfocarme en recuperar su forma física de atleta de alto rendimiento para después buscar competir en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos.