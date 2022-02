Marysol Cortés se coronó como la mejor atleta de Exatlón México en la quinta temporada, sin embargo, tras dejar Exatlón All Star la deportista tiene otros planes y ahora busca probar suerte en la actuación.

“Mis planes son enfocarme en mi carrera de actuación, siempre ha sido mi sueño y mi pasión el teatro musical… Me voy a enfocar en la actuación, pero nunca voy a dejar de hacer deporte, de manera profesional lo dejé a los 20 años más o menos fue la última vez que estuve cerca de algo profesional, pero siempre voy a seguir haciendo box, futbol, el deporte me ha dado todo es mi base y siempre voy a regresar a hacer deporte”, dijo Marysol Cortés a La Razón.

Asimismo, Million Dollar Baby contó que seguirá creando contenido en las redes sociales para mantenerse conectada con sus seguidores de Exatlón México, quienes la apoyaron durante tres temporadas.

Mayrsol Cortés se convirtió en la campeona de la quinta temporada de Exatlón México, para ella alzar el trofeo significó ver reflejada todo su vida deportiva.

Fue un trabajo que no siento que se hizo en dos temporadas, sino que empezó desde chiquita, si yo no hubiera hecho deporte no hubiera llegado a Exatlón. Es un trabajo de muchos años, de toda mi vida